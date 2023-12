Spirent Communications ADR Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Die technische Analyse von Spirent Communications-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 150,62 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 117,5 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 103,24 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Von fundamentaler Seite betrachtet, hat Spirent Communications ein aktuelles KGV von 10. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ist dies eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit Werten von 16,54 und 32,19 gemischte Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anlegerstimmung zeigt überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Spirent Communications daher als angemessen bewertet, basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und der Anlegerstimmung.

