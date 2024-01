Spirent Communications ADR Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Die Aktie von Spirent Communications wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Drei Analysten bewerteten die Aktie als "Gut", einer als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 191,25 GBP, was einer Erwartung von 64,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 116,5 GBP liegt.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie von Spirent Communications ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,81, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 77,23. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer positiven fundamentalen Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Spirent Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,99 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -52,26 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -7,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Spirent Communications niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (5,32 % gegenüber 10,24 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.