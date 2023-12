Spirent Communications ADR Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Spirent Communications-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf 3 positiven und 1 neutralen Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 191,25 GBP, was einer potenziellen Performance von 70,76 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 112 GBP gehandelt wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung von Seiten der Analysten.

In einem Branchenvergleich ergibt sich, dass die Spirent Communications-Aktie eine Rendite von -61,55 Prozent verzeichnet, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt. Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,45 Prozent aufweist, liegt Spirent Communications sogar um 56,1 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Spirent Communications-Aktie von 112 GBP als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er um -26,84 Prozent vom GD200 (153,09 GBP) entfernt ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50 (mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen) einen Kurs von 102,56 GBP auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +9,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spirent Communications einen Wert von 10, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche (KGV von 68,43) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 84 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.