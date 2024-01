Spirent Communications ADR Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Die Aktie von Spirent Communications wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 191,25 GBP, was einer Erwartung von 61,94 Prozent entspricht, basierend auf einem aktuellen Schlusskurs von 118,1 GBP.

In den sozialen Medien wurde überwiegend positiv über Spirent Communications diskutiert, mit keinen negativen Diskussionen in den letzten zehn Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In den letzten vier Wochen gab es eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Spirent Communications. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt.

Insgesamt erhält Spirent Communications von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse überwiegend positive Bewertungen und wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.