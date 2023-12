Spire Healthcare Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien, sowohl von Analysen aus Bankhäusern als auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung lässt sich ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Wir haben die Aktie von Spire Healthcare auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Spire Healthcare weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Spire Healthcare bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Spire Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0,22 % aus, was 4,16 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 4,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spire Healthcare mit einem Wert von 42,78 deutlich teurer ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Gesundheitsdienstleister", was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 36,77, was einen Abstand von 16 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Spire Healthcare bei 220,55 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 228 GBP erreicht. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Darüber hinaus beträgt der Abstand zum GD50 für die vergangenen 50 Tage +2,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.