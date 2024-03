Spire Healthcare Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Spire Healthcare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 223,61 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 235 GBP (+5,09 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 234,07 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+0,4 Prozent) und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Spire Healthcare-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment bezogen auf Spire Healthcare war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und auch in den letzten Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Spire Healthcare eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spire Healthcare einen Wert von 44 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 38 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spire Healthcare liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin (RSI bei 51). Insgesamt wird die Aktie daher in der Kategorie des RSI als "Neutral" eingestuft.