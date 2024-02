Spire Global Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Spire Global liegt bei 10,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 22, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit mit "Gut" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität über die Spire Global hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Spire Global derzeit um +53,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +107,79 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.