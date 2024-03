Spire Global Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Spire Global heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,96 Punkten, was darauf hinweist, dass Spire Global weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,76, was bedeutet, dass Spire Global hier überverkauft ist, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Spire Global beläuft sich auf 6,02 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,5 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +107,64 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 8,83 USD, was eine Distanz von +41,56 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält das Spire Global-Wertpapier damit eine Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Spire Global war zuletzt häufiges Diskussionsthema in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Spire Global. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, weshalb die Spire Global-Aktie ein "Gut"-Rating erhält.