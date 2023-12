Spire Global Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Spire Global basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt einen positiven Trend. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,22 USD, was einer Abweichung von +53,64 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (8,02 USD) entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 5,22 USD, was einer Abweichung vom Aktienkurs von +53,64 Prozent entspricht. Dies bestätigt die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an fünf Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell einen Wert von 22,22 anzeigt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit die Einstufung als "Gut" erhält. Der RSI25-Wert von 27 deutet ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer erneuten Einstufung als "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung der Spire Global als "Schlecht"-Wert führt.