Spire Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Spire hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") eine Unterperformance von 53,2 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" liegt bei 53,93 Prozent, was bedeutet, dass Spire aktuell 53,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +0,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,64 Prozent), wodurch die Spire-Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Spire-Aktie beträgt aktuell 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Spire in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Schlecht".