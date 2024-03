Spire Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Spire hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,85 Prozent erzielt, was 10,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -0,75 Prozent für Gasversorgungsunternehmen liegt. Daher bewerten Experten die Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Spire derzeit bei 22, was 82 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 125. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Spire.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigten sich die Diskussionen jedoch hauptsächlich mit positiven Themen rund um Spire, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung sowohl beim Anleger-Sentiment als auch bei der längerfristigen Betrachtung des Aktienkurses von Spire.