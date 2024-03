Spire Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Spire deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Dies spiegelt sich auch in der verringerten Aktivität in den sozialen Medien wider, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Spire derzeit bei 60,59 USD, während die Aktie selbst bei 60,41 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von +1,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Spire eine Rendite von 4,82 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Spire in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung erhalten hat, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 20,84 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Spire insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.