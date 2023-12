Spire Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Spire liegt bei 54,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Spire. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Daten hat die Aktie von Spire ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,65, was 82 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daher wird Spire insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

