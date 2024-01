Spirax-Sarco Engineering Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Spirax-sarco Engineering-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10196,25 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 10505 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +3,03 Prozent und eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so lag dieser bei 9118,32 GBP, während der letzte Schlusskurs um +15,21 Prozent über diesem Wert lag. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Spirax-sarco Engineering-Aktie, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das Unternehmen führt.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Spirax-sarco Engineering in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde zudem weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Spirax-sarco Engineering insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Allerdings ergab die Analyse von Reports jüngeren Datums ein durchschnittliches Rating von "Schlecht" und eine Abwärtsprognose von -98,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung durch die Analysten führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Spirax-sarco Engineering überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.