Spirax-Sarco Engineering Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Spirax-sarco Engineering verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -13,67 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,73 Prozent, wobei Spirax-sarco Engineering mit 15,4 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Spirax-sarco Engineering als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 41,46 und der RSI25 liegt bei 44,66, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung des Relative Strength Indikators führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Spirax-sarco Engineering-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Spirax-sarco Engineering aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht), mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6217 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -38,81 Prozent entspricht.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Spirax-sarco Engineering beträgt aktuell 1, was eine negative Differenz von -2,63 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit für Spirax-sarco Engineering ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysekategorien.