Spirax-Sarco Engineering Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Spirax-sarco Engineering, ein Unternehmen aus der Maschinenbranche, wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt zweimal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei eine positive und eine negative Meinung abgegeben wurden. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Analyst sie als negativ bewertete. Die Kursprognose ergibt ein erhebliches Abwärtspotenzial von fast 99 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spirax-sarco Engineering aktuell einen Wert von 33,13 auf, was 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Spirax-sarco Engineering besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Unterschied 2,8 Prozentpunkte beträgt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Spirax-sarco Engineering, mit einer neutralen Analystenbewertung, einer positiven Anleger-Stimmung und einer negativen Dividendenpolitik im Vergleich zur Branche.