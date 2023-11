Spinnaker Opportunities Aktie: Ist das wirklich wahr?

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Kanabo ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kanabo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,23 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1,275 GBP liegt und somit deutlich darunter (-42,83 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,46 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,67 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Kanabo-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen. Der RSI der Kanabo liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Kanabo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.