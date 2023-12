Spindletop Oil, Gas Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Anleger von Spindletop Oil & Gas haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien geäußert. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit dem Unternehmen in den letzten zwei Wochen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und somit 23,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 23,52). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Spindletop Oil & Gas-Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 58,65 und der RSI25 bei 52,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten und basiert auf einem Zeitraum von 7 oder 25 Tagen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Spindletop Oil & Gas-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,92 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,849 USD liegt, was einer Abweichung von -2,43 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,01 USD, was einer Abweichung von -5,35 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".