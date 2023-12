Spindex Industries Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Diskussionen über Spindex Industries in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den letzten Tagen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Spindex Industries in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Spindex Industries eine Performance von -15,28 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -10,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,34 Prozent hatte, liegt Spindex Industries um 9,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hinweist. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Spindex Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spindex Industries-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,52, was weder eine Über- noch Unterbewertung anzeigt und daher mit "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Spindex Industries.