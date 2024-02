Spindex Industries Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse von Spindex Industries-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,89 SGD, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Der letzte Schlusskurs von 0,83 SGD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,83 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 42, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,95, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spindex Industries bei 8,62, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aufgrund der unterbewerteten Aktie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Spindex Industries eine niedrigere Dividendenrendite von 0,6 % aus im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,95 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt erhält Spindex Industries also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.