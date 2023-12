Spin Master Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse für Spin Master zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 35,25 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 33,48 CAD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -5,02 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 34,51 CAD, was einem Abstand von -2,98 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Anlegerstimmung zeigt sich in den Social Media Diskussionen überwiegend positiv, mit insgesamt fünf positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Spin Master von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt 7 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Spin Master liegt bei 51,07 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung von 52,54 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Spin Master-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Spin Master mit einer Rendite von -3,3 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,16 Prozent aufweist, liegt Spin Master mit 12,86 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.