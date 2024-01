Spin Master Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Spin Master hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 6,6 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -13,75 Prozent, was Spin Master um 16,95 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysten haben Spin Master in den letzten zwölf Monaten mit 7 "Gut"-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 51,07 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 51,5 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Spin Master eingestellt sind, ohne negative Diskussionen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Spin Master ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,32 auf, was 36 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (23,82). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einstufung von "Gut".