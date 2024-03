Spin Master Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten zwei Wochen wurde Spin Master von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Einstufung "Neutral" für die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene festhalten.

Die Aktie von Spin Master erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Auf dieser Grundlage wird die langfristige Einstufung als "Gut" abgeleitet. Kürzere Betrachtungszeiträume zeigen, dass innerhalb eines Monats 3 positive Einstufungen vorliegen, was zu einer aktuellen Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für Spin Master liegt bei 47,38 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 33,85 CAD eine erwartete Kursentwicklung von 39,96 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Spin Master.

Die Dividendenrendite von Spin Master beträgt derzeit 0,7 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,36 % für "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,65 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Spin Master als neutral einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Spin Master-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.