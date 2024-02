Spin Master Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Spin Master hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 5,11 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -7,57 Prozent liegt. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -11,78 Prozent, wobei Spin Master aktuell 9,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Spin Master derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Spin Master als fundamental unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,66 liegt, während das Branchen-KGV bei 23,35 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse erhält die Spin Master-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage nur um +0,14 Prozent abweicht und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+1,87 Prozent Abweichung) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.