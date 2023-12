Spin Master Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Spin Master-Aktie hat sich in den letzten Tagen stabilisiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 35,23 CAD liegt und der aktuelle Kurs bei 33,52 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -4,85 Prozent zum GD200 und -2,84 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsaktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" konnte Spin Master in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,1 Prozent erzielen, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Überperformance von 3,73 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung in diesen Kategorien.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Spin Master mit 0,7 % leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.