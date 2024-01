Spielvereinigung Unterhaching Fussb Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Spielvereinigung Unterhaching Fussball & verzeichnet eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine stabile Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Stimmung. Die 200-Tage-Linie der Aktie liegt bei 3,35 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 3,18 EUR einen Abstand von -5,07 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,21 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 51,11 auf 7 Tage gesehen ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des RSI. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

