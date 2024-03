Spielvereinigung Unterhaching Fussb Aktie: Alles völlig egal!

Die Spielvereinigung Unterhaching Fussball & zeigt in Bezug auf Sentiment und Buzz eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung. Die Aktie verzeichnete in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage, ohne positive oder negative Ausschläge.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,18 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI bei einem Niveau von 71,43 führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25 bei 43,75 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Spielvereinigung Unterhaching Fussball & sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technische Analyse.