Spic Yuanda Environmental-Protection Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Stimmung und Kommunikation im Netz. Die Aktie von Spic Yuanda Environmental-protection hat in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Wert im Bereich Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Spic Yuanda Environmental-protection-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend im Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Spic Yuanda Environmental-protection überkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 78, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 70,48. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Spic Yuanda Environmental-protection in den letzten 12 Monaten eine Outperformance gezeigt. Während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -13,91 Prozent gefallen sind, lag die Performance der Spic Yuanda Environmental-protection-Aktie bei -10,36 Prozent, was einer Outperformance von +3,55 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat die Aktie eine Überperformance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.