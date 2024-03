Spic Yuanda Environmental-Protection Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Aktienkurs von Spic Yuanda Environmental-protection hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -19,03 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +7,03 Prozent für Spic Yuanda Environmental-protection entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -14,59 Prozent, wobei Spic Yuanda Environmental-protection um 2,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Spic Yuanda Environmental-protection derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,9 CNH, während der Aktienkurs (5,24 CNH) um -11,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,33 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,69 Prozent entspricht. Daher ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Spic Yuanda Environmental-protection beträgt derzeit 39,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Für den RSI25 (25-Tage-Relative Strength Index) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Spic Yuanda Environmental-protection festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend erhält Spic Yuanda Environmental-protection daher für diese Stufe ein "Schlecht".