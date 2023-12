Spic Yuanda Environmental-Protection Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Spic Yuanda Environmental-protection wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 42,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 43,18), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spic Yuanda Environmental-protection also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien des gleichen Sektors "Industrie" liegt die Rendite von Spic Yuanda Environmental-protection mit 5,36 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten lediglich 0,16 Prozent, wobei Spic Yuanda Environmental-protection mit 5,2 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf Spic Yuanda Environmental-protection zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität in den Diskussionen und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen hin. Die meisten Themen rund um das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Spic Yuanda Environmental-protection daher in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ist die Einschätzung, dass Spic Yuanda Environmental-protection insgesamt als "Gut" bewertet wird, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.