Spic Yuanda Environmental-Protection Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Spic Yuanda Environmental-protection hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 5,36 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,56 Prozent verzeichnete, liegt Spic Yuanda Environmental-protection mit einer Rendite von 4,8 Prozent deutlich darüber. Diese herausragende Entwicklung hat dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie eingebracht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Spic Yuanda Environmental-protection-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 6,02 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 6,17 CNH liegt (Unterschied +2,49 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 6,15 CNH nahe am letzten Schlusskurs (+0,33 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich eine deutlich verbesserte Stimmung für die Aktie von Spic Yuanda Environmental-protection in den vergangenen Wochen. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien weist auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Spic Yuanda Environmental-protection ein neutralen Status. Mit einem RSI7-Wert von 47,06 und einem RSI25-Wert von 50,71 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis dieses Indikators.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Spic Yuanda Environmental-protection in verschiedenen Analysen überwiegend ein "Neutral"-Rating erhalten hat, während die positive Entwicklung des Aktienkurses und das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer zu einer "Gut"-Bewertung geführt haben.