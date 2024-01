Spic Dongfang New Energy Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie von Spic Industry-finance zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 1,45 %, was 0,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein eher negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zudem hat sich die Stimmungsänderung im negativen Sinne entwickelt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das KGV von Spic Industry-finance mit 32,34 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie auch hier eine neutrale Bewertung.

Ein Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Spic Industry-finance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,6 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der Branche einen Anstieg von 3,85 Prozent verzeichneten. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Spic Industry-finance derzeit neutral bewertet wird, allerdings im Bereich des Sentiments und der Performance eine negative Tendenz aufweist.