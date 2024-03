Spic Dongfang New Energy Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Spic Industry-finance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 4,16 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,72 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -10,58 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,87 CNH, was einem Abstand von -3,88 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Die Analyse der Spic Industry-finance auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Spic Industry-finance in den sozialen Medien angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch ein konkret berechnetes Signal (1 "Schlecht"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spic Industry-finance bei 30,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Spic Industry-finance mit -13,65 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,32 Prozent erzielt, wobei Spic Industry-finance mit 10,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.