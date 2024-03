Spic Dongfang New Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

Die technische Analyse der Spic Industry-finance-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 4,19 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,85 CNH, was einem Unterschied von -8,11 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,89 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -1,03 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spic Industry-finance liegt bei 63,64, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spic Industry-finance 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Spic Industry-finance mit einer Ausschüttung von 1,53 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Multi-Dienstprogramme" (1,48 %) nur leicht höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.