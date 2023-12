Spic Dongfang New Energy Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Anlegerstimmung zu Spic Industry-finance ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Spic Industry-finance daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spic Industry-finance bei 32. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Spic Industry-finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,3 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (3,95 CNH) weicht somit um -8,14 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Spic Industry-finance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,6 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 4,66 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,26 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Spic Industry-finance 14,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich und im Sektorvergleich.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Spic Dongfang New Energy-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Spic Dongfang New Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Spic Dongfang New Energy-Analyse.

Spic Dongfang New Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...