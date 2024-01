Sphere 3D Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sphere 3d-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 32 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 27,35 als überverkauft einzustufen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sphere 3d-Aktie mit 3,34 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er um 71,28 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 liegt bei 1,43 USD, was einen Abstand von +133,57 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Somit wird auch hier eine "Gut"-Bewertung abgegeben.

In fundamentalen Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sphere 3d-Aktie aktuell 1,76, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält sie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0, was einen negativen Abstand von -2,25 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sphere 3d-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.