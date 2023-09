Sphere 3D Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Sphere 3d, ein Unternehmen aus dem Markt "Systemsoftware", notiert aktuell (Stand 07:33 Uhr) mit 1.4 USD im Minus (-0.71 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sphere 3d einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sphere 3d jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Sphere 3d hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt -2,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sphere 3d-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sphere 3d wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Sphere 3d auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sphere 3d liegt bei einem Wert von 1,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 73,63) unter dem Durschschnitt (ca. 98 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sphere 3d damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.