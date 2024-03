Sphere 3D Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Analystenmeinungen zu Sphere 3d sind größtenteils positiv. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie 1 Mal als "Gut" bewertet, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 1,9 USD eine potenzielle Steigerung von 163,16 Prozent bedeuten würde. Aus Sicht der Analysten erhält die Sphere 3d-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Wenn es um Dividenden geht, liegt Sphere 3d mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 % für Softwareunternehmen. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Sphere 3d diskutiert wurde. Die Stimmung war größtenteils neutral, aber in den letzten ein, zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine neutrale Bewertung erhält (+3,83 Prozent Abweichung). Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine negative Bewertung (-16,67 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass die Analysten eine positive Einschätzung der Sphere 3d-Aktie haben, während die Dividendenrendite als schlecht bewertet wird. Das Anleger-Sentiment ist größtenteils neutral, mit einer positiven Tendenz in den letzten Tagen. Die technische Analyse liefert gemischte Signale mit einer neutralen Gesamtbewertung.