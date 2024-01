Spey Resources Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Spey-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,04 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 0,025 CAD einen Abstand von -37,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 CAD, was einer Differenz von +25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Spey-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 41,67. Somit erhält die Spey-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt negative Kommentare über Spey in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie steht weniger im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Spey ist hingegen besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Spey-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.