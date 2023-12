Spey Resources Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Spey-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,04 CAD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,025 CAD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 CAD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Spey liegt auf 7-Tage-Basis bei 33,33 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Spey unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.