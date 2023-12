Spey Resources Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Spey-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 50. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 45,45 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Spey-Aktie.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Kurs der Spey-Aktie von 0,02 CAD derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -50 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Spey werden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Spey in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Spey in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".