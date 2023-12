Spey Resources Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Spey-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,02 CAD liegt 50 Prozent unter dem GD200 (0,04 CAD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,02 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Spey liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Anleger-Sentiment deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Spey befasst hat.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Anleger-Sentiment.