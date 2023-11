Spey Resources Aktie: Abwarten

Spey erhält eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index (RSI). Weder der 7-Tage-RSI noch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Das Anleger-Sentiment war in den letzten zwei Wochen neutral, mit negativen Tendenzen an zwei Tagen. Es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Spey-Aktie als "Schlecht" betrachtet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Tage lag. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Spey in den letzten Wochen deutlich verbessert und die Diskussionsstärke war durchschnittlich. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

