Spero Therapeutics, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er ist ein nützliches Instrument, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Spero Therapeutics-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage Basis vergleichen (42,67), zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Spero Therapeutics.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Spero Therapeutics beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Spero Therapeutics bei -37,63 Prozent, was mehr als 109 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 91,93 Prozent aufweist, schneidet Spero Therapeutics mit -129,56 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Spero Therapeutics eingestellt waren, mit drei positiven und zwei negativen Tagen sowie neun Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Spero Therapeutics von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.