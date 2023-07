Spero Therapeutics: FDA gibt grünes Licht!

Endlich aufatmen: Inhaber der Aktie von Spero Therapeutics (WKN: A2H63F) können einen Haken an das wohl größte Risiko 2023 machen. Die US-Gesundheitsbehörde segnet die Studienpläne von Spero für die kommende Zulassungsstudie ab. Obendrein fließen 30 Millionen US$ von GlaxoSmithKline (GSK) in die Kassen des Biotech-Unternehmens.