Spero Therapeutics Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den letzten Wochen wurde bei Spero Therapeutics eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen beobachtet wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Spero Therapeutics in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche hat Spero Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,03 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,72 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Spero Therapeutics um 31,8 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird in der Regel der Relative Strength-Index (RSI) verwendet. Der RSI von Spero Therapeutics liegt bei 31,25 und der RSI25 bei 32,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Spero Therapeutics derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0% im Vergleich zu 2,48%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.