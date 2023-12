Spero Therapeutics Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Spero Therapeutics erhält ein "Schlecht"-Rating in verschiedenen Kategorien. Der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie misst, zeigt einen RSI7-Wert von 73,33 und einen RSI25-Wert von 72,5. Beide Werte werden als "Schlecht" eingestuft. Der Aktienkurs von Spero Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche eine Rendite von -40,43% erzielt, während die Biotechnologie-Branche eine Rendite von 179,65% hatte. Die Dividendenrendite von Spero Therapeutics liegt bei 0%, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,46% liegt. In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare und das Stimmungsbarometer steht im roten Bereich. Das Unternehmen erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Die Aktie ist auch in den sozialen Medien weniger diskutiert und hat eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Spero Therapeutics daher ein "Schlecht"-Rating.

