Spero Therapeutics Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Biotechnologiefirma Spero Therapeutics schüttet im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,7 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,7 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Spero Therapeutics-Aktie bei 1,39 USD. Der letzte Schlusskurs betrug 1,75 USD, was einem Unterschied von +25,9 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Spero Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche hat Spero Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,16 Prozent erzielt. Im Sektorvergleich des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite jedoch um 1400,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Spero Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.