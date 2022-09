Spenden für Wahlkampf in den USA: Biden wirbt für Transparenz-Gesetz

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat bei den Republikanern im US-Senat um Zustimmung für ein Gesetz geworben, das für mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahlkampagnen in den USA sorgen soll. "Es gibt viel zu viel Geld, das im Verborgenen fließt, um unsere Wahlen zu beeinflussen", sagte Biden am Dienstag in Washington. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass stärker offengelegt werden soll, wer hinter der Wahlwerbung von politischen Gruppen steckt. Bei Spenden in Höhe von mehr als 10 000 US-Dollar pro Wahlperiode müsste demnach künftig angegeben werden, von wem sie stammen. "Sogar ausländische Organisationen, die keine Beiträge zu politischen Kampagnen leisten dürfen, nutzen Schlupflöcher für Schwarzgeld, um unsere Wahlen zu beeinflussen", sagte Biden.

Das Gesetz steht in dieser Woche im US-Senat zur Abstimmung, wie der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, am Montag mitteilte. Es ist nur noch ein Bruchteil dessen, was die Demokraten einst durchsetzen wollten - ein ehrgeiziges Wahlrechtsgesetz scheiterte am Widerstand der Republikaner. Es wird erwartet, dass die erforderliche Unterstützung im US-Senat erneut nicht erreicht wird./trö/DP/jha