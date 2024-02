Speedy Hire Aktie: Das wird nichts mehr!

Speedy Hire schüttet eine Dividendenrendite von 7,91 % aus, was 3,72 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,19 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Speedy Hire-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 33,04 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 27,1 GBP liegt deutlich darunter und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 31,36 GBP ist der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von 13,58 Prozent niedriger und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Speedy Hire-Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Speedy Hire bei -9,13 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,62 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Speedy Hire mit 10,76 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Speedy Hire diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.